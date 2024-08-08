Стадион «Криогенмаш» в Балашихе подготовили для сдачи нормативов ГТО

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Стадион «Криогенмаш» в Балашихе предоставили в пользование муниципалитету. Там подстригли газон и нанесли разметку, чтобы подготовить для сдачи нормативов ГТО.

После преображения стадиона на нем будут проводить тренировки и разные спортивные мероприятия. Так, 9 августа здесь планируют провести спортивные эстафеты, сдачу нормативов ГТО, мастер-класс по шахматам и другие активности ко Дню физкультурника.

«В самое ближайшее время проведем спортивные мероприятия. В дальнейшем планируем системные тренировки и футбольные соревнования», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте