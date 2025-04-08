Стадион гимназии № 3 в Дубне отремонтируют к 1 сентября 2025 года

В Дубне стартовал конкурс на выбор подрядной организации, которая будет модернизировать спортивный стадион гимназии № 3. Работы планируют выполнить ко Дню знаний.

Появления новой спортивной площадки ждали все: школьники, их родители и учителя. Подрядчик выполнит водоотведение и монтаж малых архитектурных форм, оснастит стадион современным освещением, установит по всему периметру ограждения. На территории гимназии № 3 появится футбольное поле с искусственным покрытием и крытыми трибунами для зрителей. Там также построят дорожки для занятий бегом, обустроят площадку для тренажеров и многофункциональные зоны для игровых видов спорта. Охранять стадион будет система видеонаблюдения «Безопасный регион».

По словам главы Дубны Максима Тихомирова, реконструкцию проведут по программе «Открытый стадион». Ее реализуют по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«Это значит, что уже в этом году у жителей микрорайона появится новый спортивный объект: во второй половине дня ворота стадиона будут открыты для всех желающих», — добавил руководитель муниципалитета.