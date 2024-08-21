Стадион гимназии № 2 в Щелкове откроют для жителей округа

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава Городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил территорию гимназии № 2. Вместе с жителями он проверил ход строительства нового спортивного ядра.

На новом стадионе предусмотрено все необходимое для активного отдыха: беговая дорожка, многофункциональная площадка для баскетбола, волейбола и футбола, столы для настольного тенниса, площадка «Активного долголетия», игровой комплекс для детей и воркаут с турниками.

«Вместе с жителями посмотрели новое спортивное ядро, которое мы делаем на территории гимназии № 2. Еще один очень ожидаемый объект», — сообщил глава.

Кроме того, вокруг спортивного ядра установлено освещение и камеры системы «Безопасный регион». Стадион будет функционировать в рамках губернаторской программы «Открытый стадион»: утром здесь будут заниматься школьники, а после уроков — все желающие.

Этот проект направлен на развитие физической активности среди жителей и создание комфортной среды для занятия спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте