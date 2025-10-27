Стадион «Авангард» открыли после реконструкции в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо прошло торжественное открытие стадиона «Авангард». После масштабной модернизации он превратился в многофункциональный комплекс для занятий спортом и физической культурой, общая площадь которого составляет около 14 тысяч квадратных метров.

Работы по реконструкции велись с июня 2025 года. На объекте было не только обновлено футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки, но и построено современное легкоатлетическое ядро, обустроено две площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также созданы зоны для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, произведена замена и расширение трибун, что позволило увеличить количество посадочных мест на четверть — теперь стадион может принять до 830 зрителей. Установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.

В рамках торжественной церемонии открытия глава Солнечногорска Константин Михальков обратился с напутственными словами к юным футболистам и вместе с ними разыграл первый мяч.

«Реконструкция прошла по госпрограмме „Спорт Подмосковья“ при нашем участии и поддержке проекта „Единой России“ „Детский спорт“. Как секретарь местного отделения партии „Единая Россия“ хочу отметить реальные результаты ее работы здесь, в Солнечногорске. Для нашей партии сохранение здоровья детей и формирование культуры здорового образа жизни — абсолютный приоритет в Народной программе», — отметил глава Константин Михальков.

На стадионе «Авангард» проводят тренировки воспитанники «Спортивной школы № 1». Кроме того, сооружение открыто для всех желающих вести активный образ жизни.

Ранее, в период с 2023 по 2024 годы, в Солнечногорске были реконструированы стадион «Тимоново» и физкультурно-оздоровительный комплекс в Миронцево.