Спортшкола «Белка» в Котельниках вошла в число лучших в Подмосковье

Спортивная школа олимпийского резерва «Белка» из Котельников заняла высокое место в рейтинге лучших школ региона по итогам года. Она получила грант на развитие и модернизацию оборудования.

В 2024 году в «Белке» появились новые спортивные снаряды, в том числе уникальный движущийся макет лошади для занятий по вольтижировке. Это редкий инструмент, который помогает юным спортсменам осваивать сложные элементы гимнастики на лошадях. Также, благодаря гранту, школа приобрела комплекс препятствий, спортивные седла и бортики для выездковых тренировок. Это не только улучшило условия для тренировок, но и сделало возможным проведение соревнований высокого уровня.

Отдельное внимание уделено доступности спорта для всех. Новое оборудование активно используется спортсменами с ограниченными возможностями здоровья, включая членов сборной России.

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