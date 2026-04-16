Сроки подготовки к отопительному сезону обсудили в Мытищах

Совещание по вопросам подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду прошло 14 апреля в администрации. Новые правила и порядок оценки начали действовать с 2025 года.

Участие в совещании приняли представители администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский, а также управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, профильных министерств и ведомств.

Ключевым этапом станет разработка планов подготовки, которые должны быть утверждены в установленные сроки: муниципальными образованиями — до 15 мая, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также владельцами тепловых сетей — до 15 апреля, потребителями тепловой энергии и управляющими организациями — до 30 апреля. Планы должны быть опубликованы на официальных сайтах организаций или сайтах органов местного самоуправления.

Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник подчеркнул необходимость качественной подготовки инженерных сетей и жилого фонда к осенне-зимнему сезону и поручил строго контролировать соблюдение сроков предоставления планов.

Ранее глава округа Юлия Купецкая отмечала, что в 2025 году в рамках подготовки к отопительному сезону проверили 63 котельные, 1715 индивидуальных тепловых пунктов и 287 километров тепловых сетей.