Росреестр Подмосковья напомнил о лицензировании геодезической деятельности

С декабря 2025 года срок оказания услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности уменьшился до пяти рабочих дней согласно постановлению правительства от 28.11.2025 № 1940. Ранее эта процедура занимала восемь рабочих дней.

Заявления о предоставлении лицензии или внесении изменений в реестр лицензий, а также о прекращении действия лицензии теперь можно подавать через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) в электронном виде.

«Процесс подачи заявления через ЕПГУ стал проще и понятнее для пользователей за счет того, что все этапы получения услуги, включая взаимодействие с Росреестром, осуществляются в электронном виде», — подчеркнул начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Московской области Игорь Листков.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

скачать мобильное приложение «Инспектор» через мобильные магазины приложений или на портале контрольной (надзорной) деятельности;

авторизоваться в приложении через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации);

подать заявление о проведении консультирования через портал госуслуг в разделе «Контроль и надзор» или через интерактивную форму.

В заявке необходимо указать свой вопрос, регион, дату и время проведения консультации. Подробная инструкция по использованию приложения размещена на портале контрольной (надзорной) деятельности.