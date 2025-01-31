Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократился до 10 дней

Новые логистические проекты Подмосковья помогают делать торговлю с Китаем быстрее. Инициативы по развитию экспорта обсудили на стратегической сессии по вопросам экспорта в КНР, организованной Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В мероприятии приняли участие около 40 ключевых экспортеров и предприятий, представителей регионального управления и органов власти.

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов представил текущее состояние дел и перспективы увеличения экспорта в Китай, а также реализуемые в регионе проекты. Он рассказал о новой точке для бесшовного экспорта в КНР, созданной в прошлом году в Московской области совместно с партнерами из Казахстана и Китая — CRK Terminal, где ключевым игроком выступает ТЛЦ «Селятино».

ТЛЦ продолжает развиваться: увеличивается его пропускная мощность, внедряются цифровые технологии в международный товарооборот. На сегодняшний день «Селятино» предлагает самый быстрый вариант доставки грузов из Московской области в китайский город Сиань провинции Шэньси — за 9–10 дней.

Растущий товарооборот между Московской областью и КНР способствует активному развитию логистических проектов в регионе, ориентированных на взаимодействие с Китаем. Помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область — КНР.