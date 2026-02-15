Сретенский бал ко Дню православной молодежи прошел в Серпухове

15 февраля во Дворце культуры «Россия» прошел традиционный Сретенский бал, приуроченный к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи. В этом году мероприятие отметило свой десятилетний юбилей.

Организатором ежегодного торжества выступила Гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского Владычнего женского монастыря. Юбилейные «Сретенские встречи» объединили около 60 воспитанников с 5-го по 11-й классы.

Основная миссия проекта — духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и приобщение молодежи к культурным традициям. В процессе подготовки учащиеся не только осваивают классические танцы, но и изучают светский этикет и культуру общения. Особенностью нынешнего сезона стала презентация сложного старинного испанского танца, потребовавшего от участников особого мастерства.

«Освоение культурного и исторического наследия страны — фундамент, на котором современная молодежь построит устойчивое и благополучное будущее нашей страны», — отметил глава Серпухова Алексей Шимко.