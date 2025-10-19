Средняя школа № 1 в Зарайске присоединилась к проекту «Открытый стадион»

Эта инициатива позволяет жителям города бесплатно использовать спортивную инфраструктуру учебного заведения. Теперь все желающие смогут заниматься на стадионе школы № 1 как в будние, так и в выходные дни.

Проект «Открытый стадион» направлен на популяризацию спорта среди населения всех возрастов. Стадион школы № 1 открыт для посещения в будние дни с 06:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00, а в выходные — с 06:00 до 20:00.

Спортивный объект полностью отгорожен от школьных помещений, для удобства и безопасности посетителей там обустроили отдельный вход. Порядок на территории обеспечивают камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». На стадионе оборудовали современные зоны для воркаута, беговые дорожки и сектора для прыжков в длину с мягким покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.