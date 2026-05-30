Сразу три проекта Подмосковья стали призерами премии «Служение»

В Доме правительства Московской области подвели итоги III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В число лучших вошли проекты из Подмосковья, а три из них вошли в топ-110 и стали призерами.

Как сообщили в Министерстве территориальной политики региона, в этом году на премию подали рекордные 63 397 заявок из всех 89 регионов России. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Подмосковье третий год подряд оказалось среди лидеров по числу участников. От региона поступило более 1,6 тысячи заявок.

Церемонию награждения провела вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

«Это ежеминутный, каждодневный труд. Не просто исполнение полномочий, которые прописаны в документах — это желание помочь, желание быть рядом с каждым, кто в этом нуждается», — отметила она.

Проекты участников затронули темы патриотического воспитания, поддержки семей участников СВО, развития территорий и доступности медицины.

Премию «Служение» учредили по поручению президента России.