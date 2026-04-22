Доступная медицина, работа с молодежью и поддержка бойцов СВО. Проекты Подмосковья выиграли премию «Служение»

Церемония награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение» состоялась в Подмосковье. Регион вновь подтвердил статус одного из главных центров притяжения для лидеров социальных и управленческих практик. Кульминацией события стало выступление президента Владимира Путина.

Три года назад президент инициировал проведение премии «Служение», которая направлена на поощрение выдающихся представителей муниципалитетов.

«2026 год объявлен Годом единства народов России. Все вместе мы должны беречь и укреплять это уникальное наследие. Учитывая высокую роль местных сообществ в этой сфере, у премии появилась новая номинация: „Единство народов России — сила страны“», — сказал глава государства.

В зале собрались представители 89 регионов, в том числе главы всех округов Подмосковья.

В этом году премию вручили в 11 номинациях, включая «Благополучие семьи», «Мужество и героизм», «Диалог с населением» и другие. На конкурс поступило почти 63,5 тысячи заявок — в полтора раза больше, чем годом ранее.

«В Московской области у нас более шести тысяч муниципальных служащих. В этом году мы подали более 1,6 тысячи заявок. Практики Подмосковья масштабируются и тиражируются на всю страну. Мы заслуженно выходим в финал третий год подряд», — сказал исполнительный директор совета муниципальных образования Московской области, победитель первой муниципальной премии «Служение» Николай Ханин.

Одним из номинантов стал Денис Анищенко из Наро-Фоминска, который 10 месяцев провел на СВО. После реабилитации он вернулся к обычной жизни и стал работать с молодежью в комплексном центре.

«Моя основная сфера работы — это патриотика. В основном мы готовим ребят на соревнования муниципального и всероссийского уровня по военно-прикладным дисциплинам. В 2025 году выявили направление управления БПЛА. Был открыт экспериментальный класс, и мы увидели заинтересованность», — рассказал он.

Проект получил название «Молодежный казачий клуб „Атаман“». Он занял второе место в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

Еще один проект, получивший награду, — «Удачная диспансеризация» в Дубне. Его отметили в категории «Диалог с населением — открытость власти». А Анастасия Корнева из Долгопрудного получила награду за проект по созданию антидроновых пончо для бойцов СВО.