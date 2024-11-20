Ветеран СВО из Серпухова победил на турнире по пауэрлифтингу в Сочи

Игорь Старовойт, участник спецоперации и житель Серпухова, получил сразу три престижные награды на всероссийском и международном турнирах. На Кубке защитников Отечества в Сочи Игорь занял второе место в пауэрлифтинге.

На чемпионате мира среди лиц с физическими особенностями Старовойт занял первое место в категории жима лежа с весом 150 килограммов.

Игорь продолжает тренировки и готовится к Кубку России, который состоится 20 декабря.

«Его достижения вдохновляют. Поздравляю спортсмена с победами в этих масштабных соревнованиях и желаю новых рекордов!» — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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