Сразу пять населенных пунктов отметили День деревни в Павловском Посаде

Фото: Администрация Павлово-Посадского г. о.

День деревни отметили в Быкове, Фатееве, Криулине, Грибанове и Субботине в Воскресенске. На празднике наградили активных жителей.

Поздравили жителей деревень заместитель сельского территориального отдела Светлана Борисова и заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Владимир Шевелин.

За активную добровольческую работу благодарностями Мособлдумы наградили старосту деревни Быково Марину Боровкову, жительницу деревни Фатеево Ольгу Юдичеву, активистку деревни Криулино Татьяну Ладошенко, жительниц деревни Грибаново Галину Кубарикову и Любовь Крецу, жителей деревни Субботино Ирину Гребенкину и Игоря Хмелевского. Они регулярно помогают участникам спецоперации.

Также благодарственные письма «Успех V Единстве поколений» получили житель деревни Быково Григорий Третьяк, староста деревни Фатеево Лариса Левина, староста деревни Грибаново Татьяна Кувшиновская, житель деревни Криулино Николай Мухин и староста деревни Субботино Сергей Бескашнов. Их отметили за активное участие в общественной жизни своих населенных пунктов.

Кроме того, в деревне Фатеево благодарности за изготовление окопных свечей, плетение маскировочных сетей и изготовление чайных наборов для участников СВО отметили Любовь Краило, Людмилу Стукало, Зою Малютину, Людмилу Фокину, Надежду Глазкову, Николая Мороза и Юлию Кривцову.

Ко Дню деревни в Субботине приурочили детский конкурс рисунков. Также во всех населенных пунктах прошли концерты.