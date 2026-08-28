Сразу 3 гимназии Люберец вошли в топ лучших школ Подмосковья

3 гимназии городского округа Люберцы вошли в десятку сильнейших школ Московской области по итогам прошлого учебного года. Еще одно образовательное учреждение муниципалитета вошло в сотню лучших школ региона.

Торжественная церемония награждения состоялась в Доме правительства Московской области в рамках педагогического форума. Дипломы руководителям образовательных учреждений вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Гимназия № 41 заняла второе место в рейтинге, поднявшись сразу на 15 позиций по сравнению с прошлым годом. Награду получила директор учреждения Татьяна Яковлева.

Гимназия № 16 «Интерес» заняла четвертое место, войдя в первую пятерку лучших школ региона. Гимназия № 56 поднялась на семь позиций и заняла шестое место.

Высокий результат показал и Инженерно-технологический лицей — он занял 79-е место в рейтинге ста лучших школ Подмосковья. Еще два года назад учреждение находилось на 408-й позиции.

«В этом феноменальном результате — профессионализм и кропотливый труд большой команды люберецкого образования и коллективов школ. Спасибо за вашу целеустремленность! Люберцы — лучшие!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Высокие позиции в рейтинге стали результатом системной работы школ по повышению качества образования, внедрению современных методик и поддержке педагогов.