Спрос на участки дальше 60 километров от МКАД возрос Подмосковье с начала года

В первом полугодии 2026 года участки рядом со столицей пользовались неизменным спросом на торгах. Однако также отмечена тенденция на приобретение земли для строительства загородного дома дальше 60 километров от МКАД, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, лидером по количеству реализованных земельных участков в 20–50 километрах от столицы стал муниципальный округ Истра. Жители приобрели здесь более 160 участков для строительства дома. Это объясняется как экологией, так и расположением в одном из популярных направлений Подмосковья — Западном.

Также зафиксирован высокий спрос на участки в 40–130 километрах от столицы, а именно в Дмитровском, Ступино, Можайском, Рузском и Шаховском округах. Земля в дальнем Подмосковье особенно привлекательна для строительства дачи или летнего дома. Критерий близости к центру столицы уходит на второй план, а на первое место выходит сравнительно невысокая стоимость земли, экология и наличие рядом леса и водоема.

Так, например, в поселке Шитьково Волоколамского муниципального округа выставлено на торги 11,5 сотки в аренду с начальной ценой на аукционе 40 035,75 рубля в год.

Все объекты можно посмотреть на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Аналитика, инструкции по участию в торгах и подборки интересных предложений регулярно публикуются в канале Комитета по конкурентной политике Московской области «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья».