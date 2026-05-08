Спрос на продукцию подмосковных фермеров вырос на 30% с начала года

Спрос на продукцию подмосковных фермеров вырос на 30% по итогам первого квартала года. Особой популярностью пользуются выдержанные сыры, молочная продукция, колбасы и деликатесы, а также выпечка и полезные десерты.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, онлайн-продажи на платформе «Свое Родное» от Россельхозбанка увеличились на 30% по сравнению с концом 2025 года. Также на 10% увеличилось предложение в сегменте крафтовых и ремесленных товаров.

Платформа формирует дополнительный канал сбыта для фермеров. Там представлены разные хозяйства Подмосковья, включая «Ароматы тайги», пасеки «Золино» и «Пчелиная ферма», «Фабрика Ульянова» и другие.

Еще один проект Россельхозбанка — «Вкусная пятница» — позволяет производителям взаимодействовать с покупателями напрямую. Ярмарки проходят на площадках компаний-партнеров. Участие для фермеров бесплатное.