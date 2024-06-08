Спрос на подмосковные продукты есть не только в России. Как регион развивает экспорт

Замминистра Черепнин: продукция из Подмосковья востребована в других странах

Объем инвестиций по самым разным направлениям в Подмосковье растет каждый год, в том числе в сельское хозяйство. Отрасль демонстрирует высокие темпы развития, а продукция местных производителей востребована не только в других регионах, но и в зарубежных странах, рассказал в интервью 360.ru на полях ПМЭФ замглавы Минсельхоза Московской области Дмитрий Черепнин.

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