Спрос на мясо вырос в Подмосковье к майским праздникам | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:16 Спрос на мясо вырос в Подмосковье к майским праздникам пресс-служба Минсельхозпрод МО

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На рынках и в розничных магазинах Подмосковья увеличился спрос на мясо. В Минсельхозпроде региона рассказали, как майские праздники повлияли на цену главного ингредиента для шашлыка.

«Цена на мясо в майские праздники растет в среднем на 15%, а потребительский спрос — на 40%. Популярностью пользуется шашлык из свинины, курицы, телятины и баранины», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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В январе и феврале в регионе произвели 105 тысяч тонн мяса. На 29,7% увеличилось производство говядины, на 20,9% — свинины, на 38,9% — продуктов из мяса и мяса птицы.

Жителям Подмосковья напомнили, что покупать мясо следует исключительно на площадках с сопроводительной ветеринарной документацией. Обнаружили некачественную продукцию — звоните в Роспотребнадзор по телефону: +7 (800) 100-50-14.

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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