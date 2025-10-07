Спортсмены Жуковского приняли участие в Кубке по рукопашному бою

Юные спортсмены Жуковского выступили на Кубке Егорьевска по рукопашному бою. Соревнования стали настоящим испытанием для молодых рукопашников, собравшихся со всего Подмосковья.

Несмотря на серьезную конкуренцию, спортсмены округа продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства. Золотые медали соревнований завоевали Игорь Шарифов, Вадим Дергачев, Федор Алейников, Ислам Шар-Оглы, Александр Королев, Михаил Суздалев, Андрей Алейников, Амина Шафагатова, Анастасия Шарифова и Игорь Шевченко.

Спортсмены, завоевавшие серебряные награды: Артем Зубарев, Анатолий Сидоров, Федор Зайцев, Селим Шар-Оглы, Егор Гуляйкин, Кирилл Закатов, Милана Касимова, Максим Ипатов, Александр Антонов, Кирилл Лысиков и Никита Капленков.

Кроме того, бронзовыми призерами турнира стали: Арсений Бабинцев, Маргарита Чистякова, Дмитрий Черкасов, Иван Чавдарь, Арсений Зубарев и Даниил Иванов.

«Этот впечатляющий результат стал свидетельством высокого спортивного мастерства и упорства наших спортсменов, а также профессионализма и самоотверженного труда их тренеров: Виталия Архипова, Алексея Щуренко и Тимофея Мальцева. Администрация городского округа Жуковский от всей души поздравляет спортсменов и тренеров с этими замечательными достижениями и желает им дальнейших успехов на спортивном поприще!», — сообщили в администрации округа.