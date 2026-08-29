Спортсмены школы олимпийского резерва Люберец выполнили нормы ГТО

В городском округе Люберцы юные фигуристы спортивной школы олимпийского резерва приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 30 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет, только вернувшихся со сборов, вместо ледовых тренировок выполняли бег, отжимания, метание и другие упражнения на открытой площадке.

Как отметил руководитель центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров, более половины участников традиционно выполняют нормативы на золотые знаки отличия. «Здесь вообще большая часть спортсменов — это призеры или, возможно, даже победители первенства России по фигурному катанию. Поэтому уверены, что сегодня практически все выполнят нормы ГТО на золотые знаки», — подчеркнул он.

Среди тех, кто уже подтвердил высокий уровень подготовки, — фигуристка Алиса Косых. Она сдает нормативы в третий раз и в прошлом году получила золотой знак. Девушка признается, что специально перед ГТО не тренируется, но ее обычная физическая подготовка позволяет успешно справляться с упражнениями. «Пресс легко дается очень. Я его с детства качаю. Там прыжки в длину тоже очень легко даются. С растяжкой у меня не очень, а так все остальное хорошо», — поделилась спортсменка.