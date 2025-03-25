Спортсмены Серебряных Прудов завершили зимний футбольный сезон

В округе завершился открытый чемпионат по футзалу среди ветеранов футбола в возрасте 35 лет и старше. Турнир собрал шесть команд из близлежащих городов.

Соревнования проходили в два этапа: сначала команды были разделены на группы, где определяли сильнейших, а затем лучшие выходили в плей-офф, где разыгрывали медали чемпионата.

В полуфинале сошлись команды из Каширы и Михайлова, а также хозяева турнира, команда из Серебряных Прудов и коллектив из Луховиц.

«Обе серии плей-офф прошли в бескомпромиссной борьбе и длились максимальное количество матчей до двух побед. Нередко игры доходили до серии пенальти. В общем, любая из команд была достойна стать победителем, но в спорте победителем может быть только один», — отметили организаторы.

Победу одержала команда «Диаскан», завоевав золотые медали чемпионата. Серебряные награды достались команде из Каширы, а бронзовые медали завоевали хозяева турнира, ветераны футбола из Серебряных Прудов.

Победителям и призерам чемпионата были вручены кубки, медали и дипломы от отдела по физической культуре и спорту администрации округа.