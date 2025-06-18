Спортсмены с ОВЗ из Подольска победили на областном фестивале по плаванию

Команда из микрорайона Климовск в Подольске стала лучшей на Областном фестивале по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего за победу состязались 30 человек.

Пять команд из Видного, Серпухова, Волоколамска, Домодедова и Подольска собрались на соревнованиях по плаванию в Универсально-спортивном центре «Юность». Участников поприветствовали депутат Московской областной думы Павел Максимович, председатель Совета местных организаций Всероссийского общества инвалидов Наталья Ращина, депутат Совета депутатов, директор Универсально-спортивного центра «Юность» Олег Паскарь и председатель Климовской местной организации инвалидов городского округа Подольск Алексей Сомсиков.

Спортсмены с общими заболеваниями состязались на дистанции 50 метров, а с поражением опорно-двигательного аппарата — на дистанции в 25 метров.

Отметим, что фестиваль по плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят с 2017 года.