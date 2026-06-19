Спортсмены с ОВЗ из Люберец вошли в состав сборной Московской области по голболу
Воспитанники адаптивного отделения спортивной школы «Орбита» города Дзержинский (городской округ Люберцы) стали третьими на Открытом Первенстве городского округа Мытищи по голболу — паралимпийскому виду спорта для незрячих. Соревнования прошли 16 июня с участием шести команд из разных округов Подмосковья.
Тренер спортивной школы «Орбита» Семен Журков отметил, что парни проявили настоящий спортивный характер, что позволило им войти в число призеров. В настоящее время они готовятся к финальному этапу чемпионата России по голболу, где выступят в составе сборной Московской области. Серебро соревнований завоевала сборная «Подмосковье» из Королева, золото — «Корсар» из Подольска. Голбол — паралимпийский вид спорта: в игре участвуют две команды по три человека, используется утяжеленный мяч с колокольчиками внутри, по звуку которого спортсмены ориентируются на площадке.