Спортсмены с ограниченными возможностями сдали ГТО в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» 19 февраля прошел спортивный праздник «ГТО для всех». Нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса сдали около 30 участников с ограниченными возможностями здоровья из Коломны и соседних муниципалитетов.

Праздник объединил спортсменов-любителей разных возрастов. Самому младшему участнику исполнилось 13 лет, самому старшему — 75.

«Очень приятно, когда к нам приезжают друзья из соседних городов. ГТО — это значит, в первую очередь, проверить себя и свои силы, дать себе настоящую правдивую оценку», — отметил в приветственном слове начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Вячеслав Криволапчук.

На празднике «ГТО для всех» были представлены все нормативы, которые могут попробовать выполнить люди с ограниченными возможностями здоровья — в том числе, стрельба из пневматической винтовки и дисциплины в легкоатлетическом манеже.

«В соревнованиях принимают участие люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, общими заболеваниями. Регулярно в наших секциях — настольного тенниса, волейбола сидя, плавания, стрельбы — занимаются около 100 человек, среди них есть и ветераны специальной военной операции», — отметил заместитель начальника отдела адаптивно-физической культуры спортивного комплекса «Лидер» Андрей Чечеткин.