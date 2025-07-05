Спортсмены-пожарные из Подольска победили на межрегиональных соревнованиях

Девять спортсменов из Подольска в составе подмосковной команды выступили на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Ребята показали высокие результаты.

Ксения Парфенова стала лучшей в дисциплине «Штурмовая лестница» и в беге на 100 метров. Дарья Илица завоевала два золота в эстафете и на стометровке. Второй на дистанции 100 метров финишировала подольчанка Дарья Финягина. Денис Урсу стал чемпионом в дисциплине «Боевое развертывание» и призер в эстафете.

В турнире приняли участие команды из 16 регионов страны. Программа включала в себя четыре вида соревнований: покорение на скорость штурмовой лестницы, бег на 100 метров с препятствиями, пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развертывание.

По результатам общекомандного зачета команда Московской области получила право участвовать в первенстве России, которое пройдет с 4 по 9 сентября в Ханты-Мансийске.