Спортсмены из Люберец завоевали 12 медалей на чемпионате ЦФО по тхэквондо

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец выступили на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо. Соревнования прошли в Воронеже 21 и 22 марта, собрав почти 800 участников из 19 регионов страны.

Люберецкие спортсмены завоевали 12 медалей различного достоинства. Семь из них — золотые, сообщил тренер спортивной школы олимпийского резерва Павел Ворсин.

Золотые награды в своих категориях получили Александр Солоницын (туль), Ольга Котенко (спарринг и туль), Дмитрий Илюшкин (спарринг), Алина Старожилова (спарринг и туль), Анастасия Манафова (спарринг).

Серебро завоевала Анастасия Манафова (туль, постановочный и командный спарринг), а также Алина Старожилова (постановочный и командный спарринг).

Бронзовыми призерами стали Александр Солоницын (спарринг), Руслан Гурбанов, Дмитрий Илюшкин и Артем Кошелев (командный спарринг).

Тренируют спортсменов Павел Ворсин и Сергей Дмитриев.