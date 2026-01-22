Спортсмены Люберец вышли в финал первенства России по баскетболу

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» заняли первое место в полуфинале Первенства России среди юношей 2014 года рождения. Решающие игры проходили с 14 по 19 января в селе Покровское на площадке спортивного зала «Империал».

В упорной борьбе люберецкие спортсмены доказали свое превосходство над сильнейшими командами из разных регионов России и обеспечили себе выход в финал турнира.

«На пути к золотым медалям нашим баскетболистам противостояли ведущие команды из Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Блестящий результат команды — это заслуга самих спортсменов, их целеустремленности и воли к победе», — отметили в спортивной школе.

В СШОР «Спартак» уточнили, что подготовку команды к турниру осуществлял тренер Руслан Кирильчатенко. Победа в полуфинале позволяет юным баскетболистам из Люберец побороться за звание чемпионов страны в решающем этапе соревнований.