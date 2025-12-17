Спортсмены из Звенигорода победили на областном первенстве по фехтованию

В соревнованиях первенства Московской области по фехтованию на шпагах участвовали юноши и девушки в возрасте до 18 лет. Первые места завоевали Мария Долгополова и Аркадий Кардава из Звенигорода Одинцовского городского округа.

Второй среди девушек стала Виктория Раменскова из Бронниц. Третье место между собой поделили Александра Прокопенко из Химок и Арина Тешева из Дубны.

Среди юношей второе место завоевал Олег Смирнов из Бронниц, а на третью ступень пьедестала поднялись Максим Александров из Лобни и Артем Карпухин из Воскресенска.

Во второй день проходили командные соревнования первенства Московской области по фехтованию. Среди женских команд звенигородское Училище олимпийского резерва № 2 показало достойный результат, завоевав серебряные медали.

