Спортсмены из Жуковского заняли весь пьедестал на соревнованиях по самбо

В Павловском Посаде завершился Московский областной турнир по самбо, посвященный 80-летию Великой Победы. Соревнования собрали около ста юных самбистов из Москвы, Владимирской и Вологодской областей, а также различных городов Подмосковья.

Юные спортсмены 2011–2012 и 2013–2014 годов рождения боролись за медали, демонстрируя физические качества, выносливость и волю к победе.

По словам организаторов, среди участников турнира особенно отличились воспитанники жуковской спортивной школы Центра спорта «Метеор», завоевавшие сразу несколько призовых мест. Первое место заняла Мария Калашникова в возрастной группе 2011–2012 годов рождения в весовой категории до 47 килограммов. Второе место в возрастной группе 2013–2014 годов рождения в весовой категории до 38 килограммов завоевал Алексей Брилевский. Бронзовую награду турнира в возрастной группе 2013–2014 годов рождения в весовой категории до 55 килограммов заняла Милена Тарабкова.

Тренером всех трех победителей является Максим Касатиков.