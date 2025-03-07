Спортсмены из Жуковского победили на соревнованиях по спортивной аэробике

Воспитанники спортивной школы «Метеор» приняли участие в межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике, которые прошли в Суздале. Спортсмены завоевали призовые места на турнирах «Рыцари аэробики» и «Золотое кольцо России-2025».

По словам организаторов, участие в соревнованиях такого уровня — это всегда серьезное испытание, требующее от спортсменов не только отличной физической формы и техники, но и силы воли, выдержки и умения справляться с волнением.

Первые места в категории «Индивидуальные выступления. 15-17 лет» завоевали Екатерина Герца и Иван Моренко, второе место занял Сергей Моренко. В категории «Смешанная пара. 15-17 лет» «золото» досталось Ивану Моренко и Полине Гатиной.

В категории «Индивидуальные выступления. 12-14 лет» второе место завоевал Артем Черкасов, в категории «Смешанная пара. 12-14 лет» «серебро» вручили Артему Черкасову и Екатерине Скрипник.

Также в категории «Группа. 15-17 лет» серебряными медалями наградили Екатерину Герца, Полину Лапшину, Марию Пономареву, Ивана и Сергея Моренко.