Спортсмены из Зарайска выиграли соревнования по боксу

Команда зарайских спортсменов приняла участие в соревнованиях по боксу, прошедших в Коломне. Поединки были приурочены к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях честь Дворца спорта «Зарайск» защищали три юных боксера.

Главным триумфатором соревнований стал Сергей Мурлыкин, завоевавший золотую медаль. В финальном поединке он встретился с соперником из Воскресенска.

«Сергей показал отличные результаты: он уверенно проводил атаки, нанося много точных ударов, и большую часть времени владел инициативой. В итоге он одержал уверенную победу, продемонстрировав высокий уровень мастерства и тактической подготовки», — сообщили организаторы турнира.

В соревнованиях также приняли участие Роман Сулягин и Евгений Хорошильцев, которые заняли вторые места, завоевав серебряные медали.