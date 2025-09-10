Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства ЦФО по карате

Спортивная школа по единоборствам г. Воскресенск

Фото: Спортивная школа по единоборствам г. Воскресенск

Соревнования среди каратистов Центрального федерального округа состоялись в Лобне. На них успешно выступили воспитанники спортивной школы по единоборствам Воскресенска.

Участниками турнира стали более 700 спортсменов из 14 регионов России. Они поборолись за путевки на первенство страны. Оценивали уровень участников 90 судей высшего и международного классов.

Серебряным призером стал Григорий Баклушин из Лобни, бронзовыми — его товарищи по спортивной школе Вячеслав Позднышев, Алексей Лобанов и Андрей Степанов.

Юные каратисты из Воскресенска отлично выступили на Кубке Московской областной федерации карате. Он проходил в рамках первенства ЦФО для спортсменов младшего школьного возраста.

Участие в состязаниях приняли 200 человек. Ева Хлопотова и Ульяна Дулина стали бронзовыми призерами.

В целом по итогам первенства Центрального федерального округа по карате первое место завоевала команда Московской области.