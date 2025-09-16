Спортсмены из Воскресенска стали призерами областного турнира по бадминтону

Воскресенские бадминтонисты выиграли золотые, серебряные и бронзовые медали на первенстве Подмосковья по бадминтону среди юниоров до 15 лет. По итогам состязаний пятеро спортсменов вошли в состав Московской сборной.

Первое место в смешанной, а также второе место в одиночной и парной категориях занял Мирослав Крупица. Победительницей в парной и смешанной категориях стала Виктория Дренина. Помимо этого, юная спортсменка завоевала второе место в одиночной категории.

Второе место в парной и третье место в одиночной категориях занял Роман Гарифуллин. Второе место в парной категории также досталось Веронике Терешиной и Милене Алиевой. На третью ступень пьедестала в парной и смешанной категориях поднялся Денис Шкуренков. Еще одна спортсменка, Елизавета Дорошкевич, также завоевала третье место в смешанной категории.

В результате Мирослав Крупица, Роман Гарифуллин, Виктория Дренина, Милена Алиева и Вероника Терешина вошли в состав сборной Московской области для участия в лично-командном первенстве России по бадминтону среди спортсменов до 15 лет. Состязания пройдут с 7 по 12 октября 2025 года в Казани.