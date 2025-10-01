Спортсмены из Солнечногорска стали призерами чемпионата по спортивной аэробике

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Атлеты из Солнечногорска успешно выступили на первенстве и чемпионате по спортивной аэробике, прошедших в Химках. Они завоевали девять золотых, четыре серебряных и одну бронзовую награду.

Благодаря этим достижениям команда заняла лидирующие позиции в командном зачете среди возрастных категорий 15–17 лет и старше 18 лет.

В индивидуальных выступлениях в группе 6-8-летних участников первое место заняла Мелания Мардирян, второе — Анна Домашова. В группе 15–17 лет победителями стали Павел Добрынин, Эвелина Черткова и Дарья Кириллова, а третьей — Дарья Ступина. В категории старше 18 лет золотую медаль завоевала Мария Андреева, а серебро досталось Варваре Гордеевой.

Среди смешанных пар второе место в возрастной категории 15–17 лет заняли Дарья Кириллова и Павел Добрынин. В состязаниях трио «золото» досталось Эвелине Чертковой, Алине Черновой и Дарье Ступиной, а также Марии Андреевой, Варваре Гордеевой и Алене Денисовой в старшей группе.

В групповых выступлениях победили Павел Добрынин, Дарья Кириллова, Эвелина Черткова, Алина Чернова и Дарья Ступина (15–17 лет). Вторую строчку заняли Мелания Мардирян, Агния Гарбузняк, Анна Каневская, Анна Домашова и Дарина Сироткина в категории 6-8 лет.

В танцевальной гимнастике среди спортсменов 9-11 лет лучшими стали Мария Назарова, Дарья Ворсопова, Виктория Джураева, Камила Волкова, Эмилия Тюндер, Ульяна Агапова, София Корчашкина и Кристина Корчашкина.

«Поздравляю с потрясающими результатами и желаю новых невероятных побед», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Соревнования собрали участников из Солнечногорска, Химок, Домодедово, Жуковского, Люберец, Раменского и других городов Подмосковья.