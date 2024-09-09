Команда Солнечногорска стала лучшей на турнире по рукопашному бою в Москве

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Более 30 воспитанников Дома детского творчества «Буревестник» в Солнечногорске приняли участие в фестивале и Кубке мэра Москвы по рукопашному бою. Спортсмены заняли первое командное место в возрастной категории 12-13 лет.

Солнечногорцы завоевали шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Лучшими стали Александр Новосельцев, Зелимхан Махмаев, Анастасия Новосельцева, Юлия Брошкова, Лев Стрижак, Никита Чепелов. Второе место досталось Алексею Финогенову, Роману Веледееву, Денису Герасимову, Анастасии Жыганюк, Кириллу Сысоеву, Илье Манухину. Бронху выиграли Платон Деревенский, Андрей Балдин, Артем Лагуш, Георгий Волков и Леонид Балякин.

Всего за призовые места на фестивале и Кубке мэра Москвы по рукопашному бою боролись 353 спортсмена из 11 регионов страны.

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