Спортсмены из Шаховской победили на областном чемпионате по гольфу

Юные гольфисты из Шаховской заняли первое место на чемпионате Московской области среди школьников. От ближайшей команды они оторвались на 14 очков.

«После этой победы мы отобрались на чемпионат России, который ежегодно проводится в гольф-центре в Куркино, где представляли две команды», — прокомментировал инструктор Антон Бражников.

По его словам, первая команда поселка заняла седьмое место в общекомандном зачете, а вторая — девятое. В индивидуальном зачете Тимофей Кузнецов из Шаховской занял второе место в России в личном зачёте и первое место в серии турниров чип и патт.

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