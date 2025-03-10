Спортсмены из Серпухова завоевали 50 медалей на первенстве по плаванию

В Раменском прошло открытое первенство округа по подводному спорту. По словам судей, особо отличились юные пловцы из Серпухова, завоевавшие более 50 медалей различного достоинства.

В соревнованиях по плаванию в классических ластах приняли участие 337 спортсменов, представлявших шесть команд Московской области.

Команда спортивной школы «Звезда» из Серпухова, состоящая из 68 пловцов, завоевала 55 медалей, среди которых были золотые, серебряные и бронзовые награды.

Соревнования проходили в бассейне «Сатурн», где участники демонстрировали свое мастерство в плавании с использованием классических ласт. Данный вид спорта предъявляет высокие требования к физической подготовке спортсменов, требуя не только силы и выносливости, но и отточенной техники плавания, координации движений и умения эффективно использовать ласты для достижения максимальной скорости.