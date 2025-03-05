Спортсмены из Серпухова выиграли областное первенство по карате

В Тульской области прошел чемпионат и первенство региона по карате. Участие приняли 430 спортсменов со всей России.

Воспитанники секции карате дворца спорта «Надежда» под руководством тренера Марии Трофименко завоевали полный комплект медалей.

Анатолий Вадюхин, выступающий в категории шести-семи лет, победил в разделе ката и выиграл бронзовую медаль в фантом-кумитэ. Артем Маракулин, представитель весовой категории до 61 килограмма среди юношей 16-17 лет, завоевал серебряную медаль в разделе кумитэ.

По словам судей, спортсмены доказали свою силу и техническое совершенство, а также продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивной борьбы.

«Было, конечно, волнительно, но я старался делать все, чему меня научила тренер. Важно было собраться и показать, на что я способен. Я люблю карате и буду тренироваться еще усерднее, чтобы побеждать», — поделился Артем Маракулин.