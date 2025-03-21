Спортсмены из Серпухова стали призерами соревнований по волейболу и боевому самбо

Воспитанники серпуховской спортивной школы «Русский медведь» стали призерами соревнований в Ершово и Казани. В Ершово прошел финальный этап турнира по волейболу среди юношей 2009–2010 годов рождения, где за звание лучших боролись восемь команд.

Команда «Русский медведь» оставила позади соперников из Домодедово и Ивантеевки и дошла до финала. В решающем матче серпуховские волейболисты уступили команде из Подольска со счетом 1:3, завоевав серебряные медали. Алексей Торговкин был признан лучшим нападающим турнира, а Артем Веретенников — лучшим защитником.

Одновременно с волейбольным турниром в Казани проходил Чемпионат России по боевому самбо среди женщин. Здесь честь спортивной школы «Русский медведь» защищала Мария Шишкова. Она завоевала бронзовую медаль.

По словам судей, успехи спортсменов на соревнованиях открывают перспективы для дальнейших достижений на российской и международной арене.