Спортсмены из Серебряных Прудов выиграли на чемпионате по футболу

В округе завершился открытый межрегиональный чемпионат по футболу. В борьбе за звание лучших приняли участие девять команд из разных уголков Подмосковья и Рязанской области.

Чемпионат проходил в два этапа. На первом этапе команды соревновались друг с другом по круговой системе. По итогам этих матчей определилась пятерка лучших команд, которые получили право бороться за «Золотой кубок». Остальные участники, занявшие места с шестого по девятое, продолжили борьбу в «Серебряном кубке».

В результате победу одержали футболисты команды футбольного клуба «Вятич», второй стала команда «ОМВД», третьими — зарайские спортсмены.

Победу в «Серебряном кубке» завоевал футбольный клуб «Петрово», второе место заняла михайловская команда «Технология», бронзовые медали вручили футболистам спортивной школы «Юность».

Помимо командных достижений, были отмечены и индивидуальные заслуги игроков. Лучшим бомбардиром чемпионата стал Роман Борзых из ФК «Локомотив», забивший 26 мячей. Сильнейшим вратарем турнира был признан Андрей Дергачев из команды «ОМВД».