Спортсмены из Щелкова выступили на соревнованиях по легкой атлетике

В Смоленске завершился чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет, ставший праздником спорта. Представители городского округа Щелково завоевали шесть медалей различного достоинства.

Александра Морозова одержала победу в беге на дистанцию 400 метров среди юниорок до 20 лет. Еще одной звездой соревнований стала Мелания Еременко, которая стала первой в забегах на 400 метров среди спортсменок до 16 лет. Кроме того, она внесла решающий вклад в победу сборной команды Московской области в эстафете 4×400 метров. Помимо золотых медалей, Мелания завоевала бронзовую награду в дисциплине «бег на 200 метров».

Никите Шишимрову удалось прийти к финишу первым в забеге на 1500 метров среди спортсменов младше 20 лет. Алексей Турапин также внес свой вклад в общий успех команды, завоевав серебряную медаль в беге на 3000 метров среди спортсменов той же возрастной группы.