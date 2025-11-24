Спортсмены из Щелкова выступили на соревнованиях по боевому единоборству

Соревнования по восточной боевой дисциплине сито-рю прошли в Егорьевске. В рамках турнира, собравшего почти двести молодых спортсменов со всего Подмосковья, сборная команда Щелкова сумела завоевать медали различного достоинства.

«Турнир представлял собой показатель мастерства и физической подготовки среди начинающих бойцов в искусстве сито-рю, объединяя сильнейших представителей школ боевых искусств. В напряженной борьбе за награды спортсмены из Щелкова показали отличные результаты, подтвердив уровень своей готовности и высокую степень спортивной мотивации», — сообщили в администрации округа.

Команда вернулась домой с богатой коллекцией наград — всего завоевано одиннадцать медалей разного достоинства, включая четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Артур Паюсов и Наталья Чередниченко завоевали третье место, а также Святослав Клименко, Александр Сурин, Екатерина Егина, Варвара Ширяева-Щукина и Максим Косых, показавшие высокие результаты и попавшие в призы соревнований.