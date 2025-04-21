Спортсмены из Щелкова выступили на международном турнире по карате

Щелковские спортсмены представили округ на Международном и Всероссийском соревновании «Кубок Ак Барс» по карате. Турнир прошел в Казани.

В этом году «Кубок Ак Барс» установил рекорд по числу участников. Более 2500 каратистов из 15 зарубежных государств, включая представителей ближнего и дальнего зарубежья, а также спортсмены из более чем 50 регионов России собрались на татами, чтобы побороться за звание лучших.

По словам судей, особенно ярко проявили себя представители спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, выступавшие в составе сборной команды Московской области. Каратисты завоевали в общей сложности четыре медали различного достоинства: три серебряные и одну бронзовую.

Вклад в общекомандный успех сборной Московской области внесла Виктория Сладкова, занявшая третье место в возрастной категории ката среди девочек 10-11 лет. Серебряными призерами турнира стали Вероника Ефимова и Арина Михайлова в дисциплине ката в возрастной группе юношей и девушек от 14 до 17 лет. Еще одну серебряную медаль в копилку щелковской команды принес Иван Сергеев, занявший второе место в мужской категории ката.