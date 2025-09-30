Спортсмены из Щелкова стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

С 26 по 28 сентября в Москве прошли XVII Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «На Кубок Московской школы тхэквондо», которые объединили около 1500 участников со всей страны. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково продемонстрировали высокий уровень подготовки и стали призерами состязаний.

Звард Варданян выиграла серебряную медаль в спарринге, а София Муравлева завоевала бронзовую.

Отметим, что на турнире также состоялся фестиваль цветных поясов по тхэквондо ИТФ. В результате в спарринге Михаил Иванов, Дарья Цепордей и Марк Фатахов завоевали второе место, а Варвара Расщектаева, Денис Сова, Любовь Перевощикова и Валерия Анынова выиграли бронзу.

Готовил спортсменов к состязаниям тренер Алексей Локотков.

