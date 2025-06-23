Спортсмены из Щелкова приняли участие в лыжероллерных гонках

В столице прошла «Марьинская гонка». Соревнования являлись частью VI этапа Всероссийского фестиваля лыжных гонок России сезона весна-лето 2025 года и привлекли внимание более 250 спортсменов из различных регионов страны.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково представили свой округ на соревнованиях. Одиннадцатилетний спортсмен Федор Григорьев сумел завоевать бронзовую медаль в возрастной группе мальчиков 2012–2013 годов рождения. По словам организаторов соревнований, Федор продемонстрировал отличную физическую форму, выносливость и тактическое мастерство, успешно преодолев дистанцию длиной 7,4 километра и поднявшись на пьедестал почета.

Екатерина Атланова финишировала четвертой, Глеб Мамонов занял пятое место, а Анна Корнилович оказалась шестой в забеге на аналогичную дистанцию 7,4 километра. Еще одна участница, Ясна Шорина, прошла дистанцию в 3,7 километра, заняв шестое место в своей возрастной группе.