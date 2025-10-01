Спортсмены из Щелкова победили на турнире по дзюдо

Традиционный турнир по дзюдо «Дружба», прошедший Лобне, стал триумфом для юных спортсменов из Щелковской спортивной школы олимпийского резерва. Спортсмены завоевали в общей сложности четыре медали, в том числе три золотые.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 450 юных спортсменов, представляющих различные регионы России, включая Москву, Подмосковье, Рязань, Саратов, Тверь, Орехово-Зуево, а также Республику Беларусь. На татами боролись мальчики и девочки 2012–2015 годов рождения.

«Особо отличились щелковские спортсмены среди мальчиков 2014–2015 годов рождения. Умар Примов стал безоговорочным чемпионом в весовой категории до 26 килограммов, продемонстрировав отличную технику и тактическое мышление. Гордей Швецов также завоевал первое место, одержав уверенную победу в весовой категории до 34 килограммов. Еще одно золото в копилку щелковской команды принес Глеб Краюшкин, который не оставил шансов своим соперникам в самой тяжелой весовой категории — свыше 55 килограммов», — сообщили организаторы турнира.

Алексей Карев также внес свой вклад в успех команды, завоевав серебряную медаль в весовой категории до 34 килограммов. Тренеры Георгий Цицилашвили и Евгений Аверин поздравили своих воспитанников с победой, пожелав им дальнейших успехов.