Спортсмены из Реутова победили на международном турнире по гонкам с препятствиями в Минске

Воспитанники спортивного клуба «Школа Героев» из Реутова выступили на 4-м этапе ниндзя-серии Byor «Столичного кубка» в Минске. Они выиграли несколько золотых и серебряных медалей.

В турнире состязались атлеты, которые преодолевали полосы препятствий в формате ниндзя-соревнований. Лидерами соревнований среди ребят от семи до 13 лет стали Илья и Алексей Машкины, Артем Баклашов, Анастасия Ваньшина и Дарья Зинина. Второе место занял Даниил Платухин. В категории «юноши PRO» победил Олег Прокудин, а Глеб Поплавский стал вторым.

Отметим, что международный турнир провели для популяризации здорового образа жизни и воспитания силы духа у молодежи. Состязания стали важным этапом в спортивной карьере юных жителей Реутова.

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