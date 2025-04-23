Спортсмены из Пушкино завоевали пять медалей на соревнованиях по дзюдо

Воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» вернулись с триумфом из Звездного городка, где проходили соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек 2013-2014 и 2015–2016 годов рождения. Турнир, посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики, собрал юных дзюдоистов Подмосковья.
Под руководством тренера Владимира Новичкова команда спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» завоевала пять медалей в различных весовых категориях.
Тимофей Михалев и Максим Билюшов одержали победы во всех своих поединках и завоевали золотые медали соревнований. Мирон Петров занял второе место. Егор Бароха и Артем Коваленко завоевали бронзовые награды.
«Успех юных дзюдоистов является ярким свидетельством эффективной работы тренерского штаба и роста мастерства подрастающего поколения спортсменов», — сообщили в спортивном клубе.
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