Спортсмены из Пушкино взяли призовые места на первенстве Московской области по самбо

На Первенстве Московской области по самбо среди юношей и девушек 11–12 лет спортсмены из округа Пушкинский показали высокий уровень физической подготовки и волю к победе. Ребята привезли домой серебряную и бронзовую медали.

Кравчук Михаил занял второе место в весовой категории до 31 килограмма, где соревновался 31 спортсмен. Михаил — воспитанник спортивной школы городского округа Пушкинский, он тренируется под руководством Г. В. Кокорева и С. С. Аппакова.

Эмилия Бекмуханова заняла третье место среди девушек в весовой категории 47 килограммов, где соревновались 8 участниц. Эмилия — воспитанница спортклуба «Единство», главный девиз которого: «Пока мы едины — мы непобедимы». За сплоченностью и физической силой спортсменов клуба внимательно следит тренер Эмилии Андрей Анатольевич Мордвинцев.

Поздравляем спортсменов и тренеров с отбором на Первенство Центрального федерального округа.